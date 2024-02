Sincomercio de Adamantina identifica principais demandas dos comerciantes

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreacão (Selar), retornou com as escolinhas de futebol de campo em diversas categorias, sendo sub 11, sub 13, sub 15, sub 18 e sub 21.

De acordo com a Selar, as esquipes de Adamantina se preparam para as disputas da Copa AMNAP (categoria menores), Jogos da Juventude e Jogos Regionais.

Os treinamentos estão sendo realizados no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina de terças e quintas-feiras, a partir das 16h00 e aos sábados a partir das 8h30 da manhã.