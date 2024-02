Prefeitura de Adamantina realiza Semana da Mulher que terá como tema “Mulheres que inspiram”

Programação é realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo

Março está chegando e com ele uma nova agenda cultural chega idealizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Abrindo a programação, do terceiro mês do ano acontece mais uma edição do já tradicional Rock na Praça. A programação será realizada na sexta-feira, 1 de março, a partir das 20h na Praça Elio Micheloni com as bandas Almost Famous, Linkin Park Cover e Valkiria.

No sábado, 2 de março, Adamantina recebe o Stand Up “Vocês pedem eu conto” com Matheus Ceará. Os ingressos solidários podem ser adquiridos pelo site megabilheteria.com

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizado na Praça Elio Micheloni, o show “Mulheres que Inspiram” com Tata Miele. A programação alusiva a conta ainda com uma semana marcada por palestras, capacitações e formações em geral.

Nos dias 7, 14, 21 e 28 de março, todas as quintas-feiras do mês das 17h30 às 19h30 a Biblioteca Municipal Jurema Citeli recebe as Oficinas Práticas Somáticas Pró-idade, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Poiesis, Oficinas Culturais.

O objetivo da oficina é ensinar a terceira idade a explorar as possibilidades do corpo. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 5 de março na Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

Os interessados em aprender percussão e cadências do Samba podem participar do projeto Batuque.

A iniciativa é voltada para jovens e adultos com mais de 12 anos. A participação é gratuita e não é preciso ter nem instrumento e nem experiência. As aulas serão ministradas toda quinta-feira das 17h30 às 19h e das 19h15 às 20h45 na Casa Afro.

No dia 9 de março, haverá a 4ª edição da Feira da Mulher Empreendedora na Estação Recreio e terá os shows com: Los Kandangos, Dj Michael Nery e Aero Vinil.

A Casa Afro vai realizar de 11 a 28 de março, todos os dias da semana, das 9h às 17h, a Exposição Matriarcado Africano – O Berço.

Para encerrar o mês, acontece mais uma edição do Domingo no Parque, no Parque dos Pioneiros, a partir das 17h com shows do Quinteto Quase Soul e Rick Barbosa.