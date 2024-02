Prefeitura abre credenciamento para empresas especializadas em aplicação de programas de ensino para pacientes com transtorno espectro autista

Com melhor usabilidade, versão inicial apresenta mesmas funcionalidades da anterior, com exceção da rematrícula a ser disponibilizada em breve; novo software também possibilita assinatura digital

Com um visual mais moderno e responsivo, a nova Central do Aluno do Centro Universitário de Adamantina entra em funcionamento para o ano letivo de 2024, possibilitando melhor usabilidade, tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.

Conforme explica o encarregado do Setor de Tecnologia da Informação (TI), Prof. Dr. André Mendes Garcia, a versão inicial da nova Central do Aluno apresenta as mesmas funcionalidades da anterior, com exceção da rematrícula que estará disponível em breve.

Uma das novidades desta versão é a assinatura digital. O estudante assina digitalmente o contrato de matrícula pelo próprio WhatsApp e consegue gerar documentos, como histórico escolar, dentre outros, pelo celular ou computador, já com a assinatura digital da reitoria.

“A reitoria atual da FAI entendeu que o setor de TI de uma instituição é de fundamental importância para a continuidade dos negócios, pois a informação de uma empresa não é mais um amontoado de dados como no passado, e sim, um bem que proporciona poder de competitividade. Todos os setores de uma organização dependem do TI. Assim, reforçou nosso time e deu sinal verde para novos projetos serem desenvolvidos”, ressalta.

Agora com quatro analistas/desenvolvedores de sistemas, a equipe de desenvolvimento de software da FAI aprimorou as centrais do Docente e do Aluno, desenvolveu os sistemas de gestão de projetos da Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) e Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), e fez a integração dos sistemas institucionais com diversos sistemas externos, como o de armazenamento digital de documentos em nuvem, CRM Educacional (Customer Relationship Management – Gestão de Relacionamento com o Aluno) e assinatura digital.

“Para 2024, está na lista de projetos do setor de TI, a implementação de um CRM educacional próprio integrado com nossos sistemas de controle acadêmico, vestibular e Central do Aluno. Além disso, diversas novas funcionalidades na Central do Aluno e Docente serão desenvolvidas para melhor atender nossa comunidade acadêmica”, finaliza.