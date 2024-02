Partido Novo oficializa José Tiveron como pré-candidato a prefeito de Adamantina

Capacitação será realizada de 1º a 10 de abril, no CREA; inscrições estão abertas

Sebrae – SP

Uma jornada de vivências comportamentais e práticas para promover resultados de alto impacto para o seu negócio. Essa é a proposta do curso “Seja uma liderança em vendas” do Sebrae-SP que está com inscrições abertas em Adamantina.

A capacitação será realizada de 1º a 10 de abril, das 19h às 23h, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Além do CREA, o curso conta com a parceria da Associação Comercial, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Adamantina, Sincomércio, Hub de Inovação da Nova Alta Paulista (hiNAP) e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (Aeaanap).

São 20 vagas disponíveis. Podem se inscrever empresários, gestores, gerentes, supervisores, coordenadores e vendedores de alta performance de Adamantina, Flórida Paulista e Mariápolis.

O conteúdo será dividido em quatro módulos. O primeiro denominado “A mudança está em você” vai trabalhar a importância do autoconhecimento e um plano de desenvolvimento individual. O curso ainda abordará como montar um time de sucesso, motivação, como compreender as necessidades do cliente, mapa da empatia, jornada do cliente, análise de mercado, visão estratégica e negociação.

O CREA está localizado na Rua Josefina Dall’Antonia Tiveron, 140. O valor do investimento é de R$ 990 e pode ser parcelado em dez vezes. O segundo participante da mesma empresa terá um desconto de 50%.

As inscrições podem ser feitas no link https://forms.office.com/r/uLn94HTeFG. Outras informações pelo telefone (18) 99815-9080.