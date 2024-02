Motorista e passageiro sobrevivem após carro de luxo capotar e ser atingido por carreta em rodovia do interior de SP

Aos amigos Cido de Bauru, Jean Colega, Marlon Souza e Rogério Buchala, dedico.

Quando pensamos que a paz voltou a reinar na Nova Alta Paulista, eis que alguns comentários maliciosos começam a pipocar pelos quatro cantos da região. Trataremos de dois deles neste texto. Dizem que importantes líderes políticos locais estão sendo colocados na condição de sósias de personagens famosos (e polêmicos) e que uma joia de cidade está caminhando para ter o nome registrado no Guinness Book. Analisemos.

O chapéu. Valdemiro Santiago de Oliveira é um líder religioso televangelista, cuja marca registrada (não por acaso) é um chapéu de boiadeiro. Apóstolo Valdemiro, como é conhecido, é daqueles pastores que pensam que Jesus Cristo é um jagunço e costuma invocá-lo para punir desafetos. Gosta de política e de confusões. No pico da pandemia de Covid-19, por exemplo, chegou a vender um feijão que curava os irmãos infectados pelo terrível vírus; o que lhe rendeu uma merecida dor de cabeça na justiça.

Pois bem, dia desses circulou nos meios políticos uma conversa de que havia um sósia do pastor Valdemiro por essas paragens, que, além de usar chapéu, saberia lidar com gado como poucos (ao que parece, pela formação acadêmica). No entanto, bastou ser anunciado que o dito cujo seria pré-candidato ao cargo de prefeito, para que mudassem a sua alcunha para Padre Kelmon. Não sabemos o real motivo de tal mudança, mas pode ser que esteja ligada ao interesse de algum grupo político oculto. Talvez algo similar ao famoso três cantos usado no jogo de sinuca.

A batina. Por falar em Padre Kelmon, as imagens postadas nas redes sociais da entrega de um carro para uma prefeitura deram muito pano pra manga. Explico. Apesar da conquista ter sido fruto de uma emenda parlamentar do deputado Teonilio Barba (PT), o prefeito que recebeu as chaves do veículo se equivocou e endereçou os seus agradecimentos finais ao deputado Motta (PL).

Não demorou muito para a postagem ser corrigida nas redes sociais. Porém, o estrago estava feito. A passividade do suposto “pai” da emenda, que, mesmo participando do evento, não percebeu o ato falho do alcaide, tirou do sério uma legião de petistas. O caso ainda levou os companheiros a deliberar sobre as medidas que serão tomadas na questão dos Kelmons provincianos que fazem propaganda em torno de emendas enviadas pelos deputados do PT, mas omitem a sigla partidária dos parlamentares.

A Kombi. Em setembro de 2015, durante o evento Busfest VW, em Worcestershire, na Inglaterra, foi quebrado o recorde mundial (reconhecido pelo Guinness Book) de lotação de pessoas numa perua Kombi. É difícil de acreditar, mas foram acomodadas 51 pessoas dentro do simpático veículo que muito lembra um pão de forma. Detalhe. A capacidade de transporte de uma perua Kombi, em condições normais de tráfego, dependendo do ano de fabricação, pode variar de 11 a 15 pessoas.

Fazendo um paralelo entre o recorde mundial citado e a quantidade de crianças que vozes anônimas insistem em dizer que estão espremidas em algumas EMEIs de certa cidade (falam em até 25 bebês por sala de aula, com apenas uma professora e uma auxiliar para cuidar das crianças), podemos afirmar que esse absurdo também preenche os requisitos necessários para um registro no Guinness Book. Providências para esclarecer o que está acontecendo estão sendo tomadas. É preciso zerar o déficit de vagas nas creches, mas que isso seja feito respeitando a dignidade humana.