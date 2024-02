Lagoa Seca F.C. enfrenta Luziânia na Copa Veteranos de Santópolis do Aguapeí

Em cerimônia realizada na segunda-feira (19), na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), os delegados adamantinenses, Dra. Laíza Fernanda Rigatto e Dr. Rafael Guerreiro Galvão, assumiram seus postos na nova diretoria da Adpesp (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo).

Presidida pelo deputado estadual e delegado de polícia aposentado, Antônio Olim, segundo o Impacto Notícias, a sessão solene contou ainda com a participação do também deputado estadual Carlão Pignatari, bem como do secretário estadual de segurança pública Guilherme Derrite, do secretário executivo, Dr. Osvaldo Nico Gonçalves, do delegado geral de polícia Dr. Arthur José Dian e os deputados federais Delegado Da Cunha e Gilberto Nascimento.

A Adpesp tem como missão defender os interesses dos delegados de polícia do estado. Dra. Laíza se tornou diretora de assuntos profissionais e mobilização. E Dr. Rafael está como suplente. Eles assumiram seus postos com a proposta de tentar fazer um trabalho diferenciado voltado à classe e, de forma indireta, favorecer a segurança pública e toda a população do estado.

A Associação tem como presidente o Dr. André Santos Pereira e, junto com a diretoria empossada, exercerá o mandato 2024/2026.