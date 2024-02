Jovem morre após ser atingido por sete tiros em Marília

Neste domingo (18/2), um trem descarrilou e atingiu uma residência em Rolândia, cidade localizada no norte do Paraná. Até o momento, não foram relatados feridos decorrentes do incidente.

De acordo com informações do g1, o acidente ocorreu quando o trem colidiu com um caminhão. O impacto resultou no descarrilamento da locomotiva e um dos vagões atingiu uma casa localizada próxima à ferrovia. Além disso, a carreta teria sido arrastada por diversos metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, houve vazamento de combustível, mas não há risco de explosão. O local foi interditado. Ao site de notícias, a empresa Rumo, concessionária responsável pelos vagões, informou que equipes próprias estão removendo a carreta e realizando a limpeza dos detritos. “O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível evitar o impacto devido ao peso e tamanho da composição”, disse. A empresa também destacou, em nota, que conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a linha férrea sempre tem preferência, sendo infração gravíssima atravessar uma Passagem em Nível sem parar previamente.