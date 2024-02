DJ Michael Nero e Banda Aero Vinil tocam pela primeira vez na Feira da Mulher Empreendedora

A 4ª edição da Feira da Mulher Empreendedora acontecerá no dia 9 de março na Estação Recreio a partir das 16h.

Na oportunidade, os visitantes poderão conhecer de perto os trabalhos das mulheres nos mais variados segmentos como: alimentação; vestuário; revenda de produtos de beleza e cosméticos; artesanato; acessórios; papelaria; artigos em madeira; entre outros.

Além disso, foi preparada ainda uma programação cultural especialmente para as pessoas que forem conhecer e comprar os produtos que estão sendo vendidos, como também aproveitar os shows.

Na edição comemorativa, os idosos que praticam capoterapia pelo CRAS, acompanhados pelo professor Lucas Nóbrega farão uma apresentação assim como as crianças que fazem parte do Projeto Capoeira do Bem, financiado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) com a professora Suellen Rocha.

Também as entidades Casa da Sopa e Vicentinos estarão presentes na Praça de Alimentação, com um cardápio especial para os visitantes.

A Jazz Band Los Kandangos também marca presença fazendo suas performances durante o seu show.

Apresentações inéditas na 4ª edição

A feira ainda terá atrações inéditas na programação. Haverá apresentação de ballet a partir das 19h que retratará “Danças Folclóricas – Brasil, França, Itália e Espanha”.

Depois da apresentação, o DJ Michael Nery tocará diversas músicas para animar os participantes da feira e sobe ao palco para fechar a noite a Banda Aero Vinil.

Novidade para as crianças

Como em todas as edições, as crianças tem o seu espaço reservado com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce que são distribuídos de forma gratuita. No entanto, para a edição comemorativa será criada uma espaço kids voltado para as crianças que tem de 0 a 5 anos.

“Desta forma, poderemos oferecer atrativos para os menores também, pois muitas vezes eles querem brincar, mas as mães ficavam preocupadas por ter crianças maiores juntos. Assim, elas podem aproveitar para visitar e comprar e as crianças também se divertem”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

4ª edição da Feira da Mulher Empreendedora

A Feira da Mulher Empreendedora é uma realização da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tem como parceiros: Bendita Frescura, Biscoitos Porto Alegre, Câmara Municipal de Adamantina, Centro Auditivo Gasparini, Essencialle, Secretaria de Cultura e Turismo, Fatec, Nova FotoeOtica, Sebrae, Secretaria de Assistência Social e SicoobNosso.