Curso de Agronomia do Centro Universitário inicia o ano letivo com aula magna

Fazendo parte das atividades de recepção dos alunos ingressantes do ano de 2024 do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina, a coordenação programou uma Aula Magna, que ocorrerá no dia 21 de fevereiro, quarta-feira, no Auditório Miguel Reale, com início às 19h30.

O evento contará também com a participação dos alunos veteranos, permitindo assim maior integração entre os mesmos. Trata-se de uma aula inaugural do curso, onde uma personalidade com representatividade em sua área de atuação é convidada para enviar uma mensagem aos alunos ingressantes. Neste ano, foi convidado Alexandre Ricardo Altrão, engenheiro de produção, sócio e diretor executivo da Agrofértil /CRIALT, que abordará a temática “Agronegócio e Agronomia: evidência nacional”.

O Engº Alexandre possui graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É proprietário da Crialt – Agrofértil (Distribuição de Insumos Agrícolas), sócio fundador das empresas: CTEC – Agricultura de Precisão, CRT Peanuts – Cerealista de Amendoim, Cicllo Agro: Corretora de Seguros Agrícolas, Diretor Presidente da Goplan Agronegócios S.A. e produtor rural, explorando as culturas de amendoim e seringueira.

O evento será aberto tanto para os alunos do curso quanto para a comunidade em geral.

“A escolha do tema se deu em razão da importância desse assunto dentro da área agronômica, uma vez que o agronegócio é um dos segmentos econômicos de maior evolução e capacidade de gerar riquezas. Em 2022, o agronegócio foi responsável por 25% do PIB brasileiro, exercendo um papel fundamental para o Brasil. Este tipo de evento é muito importante, pois além de integrar os alunos ingressantes com os alunos veteranos do curso, serve também para mostrar os diversos segmentos que o engenheiro agrônomo possa atuar”, ressalta o coordenador do curso, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli.

Cavichioli ressalta que a escolha do nome para abordar o tema se deu em razão do Engº Alexandre estar envolvido diretamente com o setor, possuindo empresas que atuam no ramo do agronegócio, ser produtor rural e estar estabelecido em nosso município e região.