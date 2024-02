Congresso Técnico define sorteios de grupos da 16ª Copa SELAR de Futsal de Adamantina

Coleta de lixo ocorrerá normalmente no sábado (10), na segunda (12) e na quarta-feira (14)

De acordo com o Decreto nº 6.858 de 15 de dezembro de 2023, a Prefeitura de Adamantina decretou ponto facultativo nas unidades administrativas do município na segunda-feira (20) e terça-feira (21) devido ao Carnaval.

Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na sexta-feira (9), às 17h30, e retomado na quarta-feira (14) de Cinzas, às 13h.

Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina



Coleta de lixo – A coleta de lixo ocorrerá normalmente no sábado (10), na segunda (12) e na quarta-feira (14). O serviço será suspenso apenas no domingo (11) e na terça-feira (13). O lixo reciclável do setor verde deve ser colocado para descarte na quarta-feira (14).



Feiras – As feiras funcionam normalmente no domingo (11) e na quarta-feira (14).



Poupatempo – O Poupatempo não funciona na segunda (12) e na terça-feira (13). Os serviços estaduais retornam quarta-feira (14), às 12h e os municipais a partir das 13h.





Educação Municipal – As aulas na rede municipal de ensino foram suspensas na segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14) e serão retomadas na quinta-feira (15).

Carnaval Cultural

A programação alusiva no município acontecerá de sexta (9) a terça-feira (13) com a presença do tradicional “trenzinho da folia” que percorrerá as ruas e avenidas da cidade a partir das 21h tocando as tradicionais marchinhas de carnaval.

Além dele, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, completa a programação com a realização de duas matinês no Parque dos Pioneiros tanto neste domingo como na terça-feira (13) a partir das 18h.