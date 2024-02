Carro capota e é encontrado 12h após acidente; condutor morreu

Um carro capotou na altura do quilômetro 135 mais 700 metros da rodovia Hilário Spuri Jorge (SP-331), sentido Pirajuí-Balbinos, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru). O fato ocorreu na noite desta quarta-feira (7), mas o veículo só foi encontrado na manhã desta quinta (8), após quase 12 horas. O motorista não resistiu. Já o passageiro foi socorrido com vida e segue internado.

Segundo o registro policial, o monza, placas de Balbinos, estava imobilizado além do acostamento, com as rodas para cima, em trecho onde há desnível em relação à pista. Quando os policiais rodoviários chegaram, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulância e familiares das vítimas já estavam no local. Condutor e passageiro ficaram presos nas ferragens e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros de Bauru para a retirada dos dois. O primeiro, o pedreiro A.M.O., 56 anos, já não apresentava sinais vitais. Já o segundo, R.A.M., da mesma idade, foi socorrido consciente e levado à Santa Casa de Pirajuí. A Polícia Científica fez a perícia e as causas do acidente serão investigadas.