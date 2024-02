ARTIGO: Província, Aloprados/as e Politiqueiros/as…

“A maneira mais eficaz para destruir as pessoas é negar e destruir a sua própria compreensão de sua história.” (George Orwell)

“Há três espécies de cérebros: uns entendem por si próprios; os outros discernem o que os primeiros entendem; e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros; os primeiros são excelentíssimos; os segundos excelentes; e os terceiros totalmente inúteis.” (Maquiavel)

By seb@r.

Nesta quarta-feira, pós-carnaval, deve-se considerar que o CENÁRIO PROVINCIANO continua o mesmo dos anos anteriores, isso é, quando se trata da MESMICE DE SEMPRE e ponto quase final…

Nos lados das denominadas PAREDES ALVAS, pelo visto daquilo que não pode ser visto, tudo indica que NEM TUDO QUE RELUZ É OURO e assim por diante…

Todavia, talvez as IDAS com poucas VINDAS do COMANDO ATUAL, possa de um jeito ou de outro dar a volta por cima de EL PINÓQUIO PROVINCIANO, ou seja, aquele que se coloca acima de TUDO e de TODOS/AS em nome dos seus INTERESSES específicos…

Porém, como diz aquele outro dito popular, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, pode ser que o DITO SEM CUJO esteja apenas tentando dar o BOTE pra cima dos menos desavisados neste JOGO VICIADO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Entretanto, pelas NOTÍCIAS veiculadas pela MÍDIA PROVINCIANA quanto aos PRENOMES para o EXECUTIVO, ainda, para o LEGISLATIVO, pode ser aquilo que nunca foi e tendo em vista que existem muitos NOMES que servem como BODES ou CABRITAS ESPIATÓRIOS/AS…

Deste lado, bem como, do outro lado de um mesmo lado, o que pode ocorrer daqui pra frente são as TROCAS NADA SIMBÓLICAS patrocinadas pelo PODER ECONÔMICO frente as demandas da COMUNIDADE PROVINCIANA…

Além aquilo que se espera quando se trata de POLÍTICA LOCAL, nada pode ser como antes e assim por diante, haja vista que MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Não se pode deixar de lado as denominadas MENTES MEDÍOCRES que continuam seguindo o BERRANTE do INELEGÍVEL, porém, são GENOCIDAS travestidos/as de BONS PROVINCIANOS/AS…

Recomendo para os/as interessados/as na REFLEXÃO CRÍTICA nesta atual conjuntura, os clássicos, a saber: 1984 e A REVOLUÇÃO DOS BICHOS de GEORGE ORWELL, ainda, O PRINCÍPE de MAQUIÁVEL, entretanto, não confundir com aquele outro PRINCÍPE, ou seja, O PEQUENO…

Pra finalizar o que não tem como fechar neste momento, torna-se necessário ficar com os OLHOS ABERTOS, bem como, os OUVIDOS em estado de alerta com as DESINFORMAÇÕES patrocinadas pelos eternos DONOS DO PODER em busca do PODER em nome do PODER…

QUEM SOBBRE VIVER VAI SABER…

_______________________

e-mail: [email protected]