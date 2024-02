ADNAP confirma autorização para Comissão Provisória do PRD em Adamantina

A cerimônia de colação de grau da XXXVIII turma do curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina contou com a participação do presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), Sergio Cleto. A solenidade ocorreu no Auditório Miguel Reale, Câmpus II, em 9 de fevereiro.

Na oportunidade, foram entregues pelo programa Ingressa Coren as Carteiras de Identidade Profissional (CIP) aos formandos.