Sincomerciários entrega kits de material escolar em Adamantina e região

Em Adamantina será nesta quarta-feira as 20h00 na Biblioteca Municipal

O Sincomerciários Tupã realiza nesta sexta-feira a entrega dos kits de material escolar aos trabalhadores do comércio que se cadastraram. A distribuição na região tem início em Bastos, no anfiteatro do Centro Cultural Professora Tsuya Ohno Kimura, nesta terça-feira (23) às 20 horas.

Na quarta (24), a entrega vai ser feita em Adamantina, na Biblioteca Municipal, localizada na avenida Adhemar de Barros, 196 e na quinta (25) em Osvaldo Cruz, na sede do CCI (rua XV de Novembro, 541). Em todas estas cidades, o evento tem início às 20 horas. “Nas demais cidades de nossa base territorial, a distribuição vai ser feita no local de trabalho dos comerciários”, detalhou o presidente da entidade, Amauri Mortágua.

“A ação é realizada todos os anos por nosso Sindicato. Este é um programa que tem por objetivo auxiliar a reduzir gastos neste período, aumentando o poder de compra do salário e, fundamentalmente, incentivar os seus filhos nos estudos, para que tenham um futuro com mais oportunidades”, explicou Amauri.

Para retirar o kit, o beneficiário deve apresentar documento de identidade com foto. “Caso o comerciário cadastrado não possa comparecer ao Clube CCt no dia da entrega dos kits, deve enviar algum adulto de sua família, esposa ou esposo, que deverá apresentar o documento de identidade da pessoa que fez o cadastro para retirar o material e assinar o recibo correspondente”, informou o vice-presidente do Sincomerciários, Celso Bozza. “É importante estar atento, pois a ausência implicará em desistência do recebimento do material que será repassado aos interessados que estão na fila de espera”, acrescentou.

No total, serão distribuídos cerca de 1500 kits, compostos por material escolar de primeira qualidade, acondicionados em uma mochila cedida pela Fecormerciários, entidade que é presidida pelo deputado federal tupãense Luiz Carlos Motta.

Para mais informações, os comerciários sindicalizados podem entrar em contato com o Sincomerciários, na sede da entidade em Tupã, na rua Guaianazes 596. A entidade atende também pelo telfone (3496-4535) e pelo whatsapp (14) 99763-1825.

Na foto, o vice-presidente Celso Bozza e o presidente Amauri Mortágua: maior ação de incentivo à educação na região.