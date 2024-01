Seleção para agente de atendimento do Sebrae Aqui recebe mais de 200 currículos

30 foram selecionados para dinâmica

Durante todo o dia de ontem (30), foi realizada a seleção do agente de atendimento que atuará no posto do Sebrae Aqui em Adamantina. Ao todo, 256 pessoas enviaram os currículos para concorrer a vaga.

Do total de currículos, 30 foram selecionados para participar da dinâmica e uma prova escrita que foi realizada na terça-feira (30), no período da manhã. Posteriormente, 4 candidatos foram convocados para uma entrevista que aconteceu ainda na tarde de ontem e o profissional foi escolhido para atuar no posto.

O comitê gestor que participou da seleção é formado pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, membros do Sebrae de Presidente de Presidente Prudente e, ainda, da Associação Comercial e Empresarial.

“A vaga foi muito disputada e recebemos currículos muito bons. Temos certeza que o profissional escolhido fará um ótimo trabalho”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

O SEBRAE Aqui de Adamantina funciona Alameda Fernão Dias, 396 – Centro no prédio da ACE. Foi inaugurado em 2016 e atende a população de segunda a sexta das 8h às 18h.

Atuação do Sebrae Aqui em 2023

Adamantina tem entre microempreendedor individual (MEI), a microempresa (ME) e a empresa de pequeno porte (EPP) 5521 empresas ativas e ao todo, foram realizados 636 atendimentos o que resulta em 105% de execução nos atendimentos.

Entre as atividades realizadas estão: Empreenda rápido pessoa física e jurídica, atividade de atendimento, produtividade, de pessoas jurídicas distintas, a alunos do ensino fundamental e médio e, ainda, a startups.

Somente em 2023, o posto de SEBRAE Aqui atendeu 23 empresas do Agronegócio, 115 do comércio, 36 da indústria e mais 228 do setor de serviços. No município existem 5752 empresas do agronegócio, 4 mil do comércio, 1300 da indústria e, ainda, mais de 8 mil de serviços.

Foram realizados ainda diversos cursos para cabeleireiros, manicure e pedicure, atividades de estética, comércio varejista, fabricação de artesanato, entre outros, que contaram com a participação de mais de 1400 pessoas.

O Agente Local de Inovação (ALI) Produtividade que tem como objetivo aumentar a produtividade do pequeno negócio por meio do controle dos indicadores de desempenho da empresa, é uma ferramenta que vem sendo utilizada por 36 empresários que já registram aumento de mais de 20% nos lucros em seus negócios.