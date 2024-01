Prefeitura de Adamantina inicia distribuição dos carnês físicos do IPTU

Entidades receberão R$3.116.734,00 em recursos municipais

Na manhã de hoje (29), foi realizada a assinatura do termo aditivo para repasse de subvenção para o ano de 2024. A solenidade contou com a participação do prefeito Márcio Cardim, secretários municipais e representantes das entidades vinculadas às pastas da Assistência Social, Gabinete e Saúde.

As entidades vinculadas a Secretaria de Assistência Social que são: Instituição Capaz, IAMA, Casa do Garoto com o serviço de convivência e acolhimento, Lar Cristão, APAE e Lar dos Velhos vão receber o montante de R$2.219.827,29 entre repasses municipais, estaduais e federais.

Para as entidades da saúde, será repassado mais de dois milhões de repasses entre a Apelos e Patas, GAMI, ARCA, Clínica Pai Nosso Lar, Rede de Combate ao Câncer, APAE que também recebe recursos federais e NAVIDAD.

A Casa do Garoto e a APAE recebem por meio do Governo Estadual, através do Fundeb, R$1.979.204,86. Já as entidades da Secretaria de Gabinete, será repassado o montante de R$156.500,00 em recursos municipais.

Em 2023, as entidades receberam apenas em recursos municipais R$2.417.100,00 e para este ano, a soma de recursos será de R$3.116.734,00. Já a soma dos recursos municipais, estaduais e federais também indica um aumento de mais de um milhão e duzentos mil.

“Hoje, em recursos municipais são destinados mais de três milhões, em 2017 era 296 mil, aumentamos em 10 vezes”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Eduardo Bressan, representando a Clínica Pai Nosso Lar, agradeceu pelos investimentos. “Nunca na história houve tanto investimento em prol da entidades. Um esforço do Poder Executivo e da Câmara e mais as emendas parlamentares”, comenta.

Ivoni Ramos, presidente da Instituição Solidária Carlos Pegoraro “Casa do Garoto”, expressou seu agradecimento. “Gratidão por sempre termos trabalhado em equipe. Adamantina desponta na assistência e na educação”, finaliza.