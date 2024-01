Motorista de carro morre após bater de frente com ônibus em rodovia no interior de SP

Aos militares, a mãe de Cleberson contou que o filho havia dito que “fez besteira e iria se matar”. Em seguida, o homem fugiu com o carro da sogra.

Conforme a PM, as vítimas estavam caídas no chão da copa da residência. Bruna estava sem roupas e segurando uma faca com a lâmina na palma da mão. Ao lado estava o corpo da mãe dela.

Quando a polícia ainda estava no local do crime, recebeu a informação de que o autor tinha sido capturado, pois durante a fuga capotou o carro em uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Adrianita.

A perícia esteve no endereço e a faca usada no crime foi apreendida. De acordo com a polícia, Bruna possuía medidas protetivas contra Cleberson, em decorrência de um flagrante realizado no dia 9 de março de 2023, em que o acusado foi solto no dia seguinte na audiência de custódia.

Contudo, o casal tinha reatado e supostamente estava junto novamente, morando na mesma casa, onde também residia Zélia.

Até o momento não foi informada a possível motivação para o crime bárbaro. Segundo a polícia, o autor se manteve calado e disse não se lembrar do ocorrido.

Cleberson foi encaminhado até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele vai responder por feminicídio e homicídio.

Ainda não há informações sobre velórios e sepultamentos das vítimas.