Mais de 300 pontos de iluminação em led são instalados

Com a proposta de trabalhar a identidade pessoal e profissional da mulher, incentiva a ser proativa e a aprender, por si mesma, a organizar seu universo de possibilidades de trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da realidade atual, através da educação formativa, nasce o projeto ‘Soul Feminina’, apresentado na última terça-feira (23) pelo Poder Judiciário de Adamantina, no Salão do Júri do Fórum.

Como divulgado pelo Portal Siga Mais, a iniciativa mobilizadora voltada ao universo feminino pretende atuar especialmente nos ambientes escolar e doméstico, bem como ser desenvolvido nos municípios da região.

As autoras do projeto são a juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca local Dra. Ruth Duarte Menegatti e a psicoeducadora Denise Alves Freire.

No encontro, elas detalharam a proposta para os convidados a serem parceiros e colaboradores, como representantes do setor da segurança pública, do poder público, da educação e da sociedade.

Ainda segundo o Siga Mais, a iniciativa faz parte do programa educacional Roteiro Único de Trabalho Humanizado, que é executado pela psicoeducadora Denise Freire desde 2008, na Nova Alta Paulista, em parceria com o Poder Judiciário e a área educacional dos municípios mobilizados. E o conteúdo condutor das ações do Soul Feminina está organizado em uma cartilha desenvolvida para a vivência prática da ferramenta. Em diferentes abordagens, busca promover a reflexão do público-alvo sobre propósito de vida, o poder do feminino, o enfrentamento às desigualdades de gênero e ainda imersões sobre formas de violência que podem afetar a mulher e estudos de casos reais.