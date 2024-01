Idoso morre após caminhonete invadir pista e bater de frente com carro em Bady Bassitt

‘’No Brasil, alguma vez teve comunismo? O que tem no Brasil é escravagismo. O que tem no Brasil é elitismo. O que não acabou no Brasil é a casa-grande e a senzala. Uma cidade só tem muito hospital quando o povo é muito doente. Uma cidade só tem muitas igrejas quando o povo é desumano.’’ Padre Júlio Lancellotti, em desabafo contra as mentiras disseminadas nas redes sociais por extremistas políticos/religiosos.

‘’Jornal do Bairro do Raval, em Barcelona, uma mão escreveu: O teu Deus é judeu, a tua música é negra, o teu carro é japonês, a tua pizza é italiana, o teu café é brasileiro, a tua democracia é grega, os teus números são árabes e as tuas letras são latinas. Eu sou teu vizinho. E ainda me chamas de estrangeiro?’’ Eduardo Galeano, em trecho do livro O caçador de histórias, tentando mostrar que todos os seres humanos são iguais.

‘’Falsos patriotas e aprendizes de terroristas que não respeitam os símbolos da pátria. Falsos religiosos que não cultivam o bem, a paz e o amor. Desmoralizaram Deus e a bandeira nacional. O que assistimos aqui foi a mais profunda e desoladora derrota do espírito.’’ Luis Roberto Barroso, presidente do STF, ao comentar os ataques fascistas às sedes dos Três Poderes da República, em Brasília.

‘’Nós temos a certeza de que foi uma armadilha da esquerda. Lamentável. Não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha. Pessoal bolsonarista, pessoas da direita, conservadoras, nunca iriam fazer isso aí.’’ Ex-presidente Bolsonaro (o tri-inelegível), ao negar, de forma patética, que os autores do quebra-quebra ocorrido na Praça dos Três Poderes eram bolsonaristas de carteirinha.

‘’Ele pode ter sido um dos melhores prefeitos, menos para mim. Quando precisei dele, virou as costas e não me ajudou. (…) Nunca votarei nesse rapaz, ele é comunista. Votou no Lula e no Haddad.’’ Conhecido médico, comentando o trabalho de um competente ex-prefeito, e, em seguida, criticando o pré-candidato favorito na corrida eleitoral deste ano em uma cidade da Nova Alta Paulista.

‘’Concordo com o doutor sobre o ex-prefeito. Ele pode ter sido o melhor administrador que o município teve, mas também tenho algumas mágoas do mandato dele. Ele tinha um chefe que vivia fiscalizando as nossas obras. (…) Não sabia que esse pré-candidato era comunista. Agora que sei, não voto nele nem com reza de velho!’’ Trabalhador da construção civil aposentado, em resposta às afirmações do médico.

As frases dos três primeiros personagens resumem o mundo real. Padre Lancellotti é cirúrgico em seu desabafo. O Brasil continua sendo o país da casa-grande e da senzala. Galeano ensina, de forma didática, que ninguém é melhor que ninguém. Por fim, o ministro Barroso, mostra quem são os verdadeiros protagonistas da frustrada tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023.

Por outro lado, as frases dos outros três personagens reafirmam o mundo da fantasia em que vivemos. Bolsonaro, ao falar que a tentativa de golpe de Estado foi uma armadilha da esquerda, mostra que é mesmo um covarde. O médico representante da casa-grande, mente descaradamente para mudar o voto do trabalhador. E o trabalhador vira exemplo de como pessoas humildes são manipuladas na política.

Na Nova Alta Paulista, as verdades ditas pelos três primeiros personagens deste texto serão ignoradas. Todavia, a covardia, as mentiras e a submissão dos três últimos receberão aplausos da casa-grande e da senzala. Inversão de valores? Não! Apenas reflexo da eficiência da extrema direita nas redes sociais e da sonolência da esquerda gourmet (como disse o camarada José Apóstolo Neto) na região.