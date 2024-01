Guarani/Capaz Sub-15 é vice-campeão em Mirandópolis

As categorias Sub – 11, 13 e 15, do Projeto Guarani/Capaz de Adamantina, esteve representando o município, nos dias 6 a 13 de janeiro, em Mirandópolis, na Copa Mercosul.

A competição contou com a participação de equipes de vários municípios do futebol brasileiro e além da América do Sul.

Das três equipes Adamantinense que participaram do evento esportivo, destaque para o time Sub- 15, comandado por Alex Fratelo’s, que ficou com o segundo lugar (vice-campeão), perdendo na decisão, nas disputas de penalidades para o time do Clube Atlético Penapolense, que disputa o Campeonato Paulista.

AGRADECIMENTO

A diretoria do Projeto Guarani F.C./ Capaz agradece jogadores, comissão técnica e os pais dos alunos pelo incentivo e apoio.

TAQUARITUBA

A categoria Sub-14 do Guarani se prepara para a disputa da Copa Sul Americana, que acontecerá em Taquarituba entre os dias 22 a 29 desse mês.