Espaço de paisagismo criado no Parque dos Pioneiros receberá novas espécies de flores

SAAMA aguarda o fim do ciclo do girassol para iniciar novo plantio

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), implantou no Parque dos Pioneiros um novo espaço de paisagismo.

O objetivo foi criar no espaço público um local em que as pessoas pudessem tirar suas fotos, fazer seus registros e, ainda, apreciar as belezas da natureza.

A espécie escolhida para a “estreia” do espaço foi o girassol. A plantação atraiu visitantes não só de Adamantina como de toda a região. No entanto, é possível observar que as flores começaram a murchar.

“Isso tem acontecido devido a vida útil da planta que é de 20 a 30 dias”, explica o chefe da SAAMA, Thiago Benetão. Contudo, o secretário acrescenta que se o tempo estivesse mais ameno, a durabilidade da espécie seria maior. “No entanto, temos todos os dias levado um caminhão pipa para aguar as flores”, diz.

Benetão ainda acrescenta que as flores precisam murchar para que a pasta recolha as sementes.

“Vamos fazer isso para usar em uma próxima oportunidade. Estamos cuidando diariamente do local, a população vai notar que alguns girassóis ainda estão abrindo, porque eles sofreram com as chuvas que atingiram o município no ano passado”, comenta.

O secretário comenta que agora o local receberá novas espécies de plantas. “Vamos diversificar o plantio como uma forma de trazer sempre novidades para os visitantes do parque e a durabilidade vai variar conforme o tipo escolhido”, explica.

A área de aproximadamente 1500 m² segue aberta à visitação da população e a pasta reforça que a população cuide do local. “Infelizmente, já registramos alguns danos, pedimos que a população zele, pois é público, ou seja, de todos”, finaliza.