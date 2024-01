ARTIGO: Que mancada, Sabesp!

Para fechar o ano de entrevistas na TV Folha Regional, como já é tradição, o prefeito Márcio Cardim foi convidado a ‘prestar de contas’ à população do trabalho desenvolvido na sua gestão neste terceiro ano do atual mandato (2021/2024). Durante a conversa, o chefe do executivo adamantinense falou sobre, avanços alcançados, dificuldades enfrentadas e projetou o que já está previsto para ser concretizado em 2024. Acompanhe!

FOLHA – Que avaliação faz deste 3º ano da atual Administração?

MÁRCIO – A avaliação é extremamente positiva tendo em vista os avanços que temos registrado e todas as ações que temos realizado. Isso se justifica, porque pelo segundo ano consecutivo conquistamos o prêmio Band Cidades Excelentes na área da sustentabilidade.

Além disso, conquistamos também pelo segundo ano consecutivo o prêmio Luiza Matida na área da saúde. Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, apenas 30 serão contemplados com prêmio duplo. Da região, apenas Adamantina recebeu o prêmio.

O município mais uma vez foi premiado, pois atingiu os indicadores selecionados para evitar que as gestantes transmitam o HIV e/ou Sífilis aos bebês.

Ainda neste ano, realizamos diversas inaugurações de obras, que foram frutos de premiações como o barracão do agronegócio que foi construído no Poliesportivo, colocamos em funcionamento a COOPERADAM que é a cooperativa de materiais recicláveis, uma obra que lutamos muito para retomar e conseguimos.

Tivemos ainda a inauguração do CIEBP que é o único em nossa região e tem trazido estudantes de diversas cidades para conhecer o espaço. Inauguramos ainda duas residências terapêuticas, casas mantidas pela Prefeitura para cuidar egressos do hospital psiquiátrico Pai Nosso Lar e em atendimento a lei federal 10.216 eles precisam morar fora do ambiente hospitalar.

Além disso, é preciso ainda que as pessoas sejam reinseridas na sociedade. As residências terapêuticas abrigam munícipes de Adamantina e de outras localidades. Com essa nova modalidade, os pacientes passarão a ser atendidos pelo CAPS.

Para a abertura dos espaços, o município recebeu o incentivo de implementação de R$40 mil do Governo Estadual para cada casa e mais 6 parcelas de 40 mil totalizando 240 mil, de acordo com a resolução 176 de 28 de dezembro de 2022.

Na área do esporte, inauguramos ainda a pista de hockey no Parque dos Pioneiros, no turismo inauguramos a revitalização da Praça Elio Micheloni. No desenvolvimento econômico, pontuamos a realização da Feira da Mulher Empreendedora e uma decoração natalina que vai entrar para história de Adamantina, além da segunda edição do concurso Natal Mágico. Participamos da Feira do Empreendedor, a maior feira de empreendedorismo do mundo, projetando o nome de Adamantina como destaque entre os outros municípios do Estado de São Paulo.

Na saúde, ainda tivemos a inauguração do novo pronto socorro na Santa Casa. Na oportunidade, tivemos a visita do nosso governador Tarcísio de Freitas que pela primeira vez visitou o município e tem destinado recursos.

A obra contempla a instalação de 6 consultórios sendo: uma sala de triagem, uma sala de assistente social, uma sala de inalação, uma sala de coleta de exames, uma sala de medicação, uma recepção principal e uma sala de espera.

Ainda este ano, tivemos na área da assistência social, a inauguração da residência inclusiva, a mesma consiste em um serviço de acolhimento institucional para jovens com deficiência acima de 18 anos e cujos vínculos familiares estão rompidos ou fragilizados e que não contam com condições de auto sustentabilidade.

A residência inclusiva atende os municípios de Adamantina, Mariápolis, Flórida Paulista, Dracena e Osvaldo Cruz. Mais uma vez, vamos participar da cerimônia em São Paulo na terça-feira (19), da premiação do Município VerdeAzul. Todos os anos, sempre obtivemos uma boa classificação e a expectativa é que se mantenha.

Realizamos ainda uma grande ExpoVerde que veio para ficar na história, com shows de renome como o de Luan Santana que trouxe visitantes até de outros estados para a cidade.

FOLHA – Quais os principais avanços alcançados em 2023?

MÁRCIO – Com certeza, temos que pontuar a finalização da obra do Pronto Socorro. Ele quadruplicou de tamanho o que tem possibilitado oferecer um atendimento diferenciado em nossa região.

Ainda na área da saúde, temos que falar da regionalização e integralização da saúde que o próprio governador quando esteve aqui fez o anúncio. Com isso, o nosso município receberá R$8 milhões e já começaram as obras no postão para que ali funcione um ambulatório médico de especialidades e atenda toda a região.

Na Cultura e Turismo, avançamos também, pois temos realizados diversos eventos que são fundamentais para atrair mais turistas de nossa região para cá fomentando assim o nosso comércio.

Podemos pontuar a realização do Domingo no Parque, do Rock da Praça que são iniciativas que movimentam a cidade e trazem as pessoas das cidades vizinhas para cá.

No Desenvolvimento Econômico, tivemos um olhar voltado para o empreendedorismo com a realização da Feira da Mulher Empreendedora. Na assistência social, estamos atendendo a todas as famílias que tem procurado auxílio e o número tem aumentado.

Na educação, conseguimos junto ao Governo do Estado a assinatura do repasse de recursos para a ampliação das creches e, ainda, estamos construindo 9 salas de aula tem início na EMEF Eurico Leite de Moraes e EMEF Teruyo Kikuta em Adamantina

A obra tem como objetivo aumentar a oferta da modalidade de ensino em tempo integral aos alunos do Ensino Fundamental. Para o ano letivo de 2024, a expectativa é aumentar o número de matriculados em ensino integral a partir do oferecimento de mais cinco turmas nas unidades escolares.

Na última sexta-feira (15), ainda assinamos um repasse do Governo Estadual para o município no valor de R$3 milhões que será destinado a infraestrutura asfáltica e, ainda, do Fundo de Interesse Difuso para a construção de uma ciclovia no valor de R$1.032.479,40.

Avançamos bastante ainda em infraestrutura urbana tanto em CBUQ como em microrevestimento asfáltico.

Desde 2017, quando foi criada a Campanha do Imposto de Renda do Bem, já foram arrecadados quase três milhões de reais e cm recursos são beneficiados: APAE, IAMA, Lar Cristão, Projeto ASA, CRAS, Instituição Carlos Pegoraro (CASA do Garoto) e Lar dos Velhos e, ainda, a Assistência Social vem trabalhando em rede.

Ainda tivemos o autorizo do Governador Tarcísio para a pavimentação do trecho que liga a Estrada Vicinal Moyses Justino a SP-294 e a ampliação do prédio onde os pacientes realizam a hemodiálise.

FOLHA – Quais projetos ou realizações estavam previstos para 2023 não puderam ser concretizados?

MÁRCIO – Caminhamos muito bem este ano com diversas conquistas. Demos início a obra no postão para transformação de um ambulatório de especialidades médicas municipal com os alunos da FAI, o prédio da ressonância magnética está em execução e será entre em 2024 para que tenhamos todos os exames realizados em nosso município.

FOLHA – Para 2024, último ano de mandato, quais são os projetos e realizações previstos?

MÁRCIO – Para 2024, entregaremos pelo menos três campos de grama sintética em diferentes bairros do município e, ainda, as quadras de beach tênis. A destinação do convênio para o município contou com o apoio do deputado estadual, Sebastião Santos.

O ginásio de esportes Paulo Camargo receberá piso vinílico, um par de traves móveis para futebol de salão e handebol, um par de postes para rede de vôlei oficial e, ainda, um par de tabelas de basquete em acrílico.

Entregaremos o prédio da ressonância magnética e o ambulatório de especialidades médicas. No ano que vem, o local da farmácia municipal também será mudado, devido as obras no postão. Está prevista ainda a entrega de duas pontes, uma no Córrego do Rancho e outra após a usina de lixo que já estão com as alas prontas.

A expectativa ainda é pela conclusão das obras no Parque dos Pioneiros dos quiosques para oferecer mais opções gastronômicas no principal ponto turístico da cidade. As obras de ampliação das escolas municipais também devem ser concluídas assim como nas creches.

No próximo ano, também faremos o recapeamento das ruas da cidade. Já tínhamos a expectativa de pegar 13 milhões para infraestrutura urbana e depois deste das chuvas, em reunião com a base no Legislativo, optamos por destinar parte para a resolução do problema das enchentes e parte para a insfraestrutura.

O nosso objetivo é encerrar 2024 com chave de ouro, pois trabalhamos arduamente ao longo desses 7 anos para colocar Adamantina nos trilhos, recuperando a credibilidade do município, pagando as dívidas em dia e podendo oferecer melhores condições em todos os sentidos para a nossa população.

Esperamos que a população se lembre disso, pois com o passar do tempo executamos obras muito importantes como a canalização do Parque dos Pioneiros, inauguramos unidades básicas de saúde, o CIS, ampliamos o Pronto Socorro da Santa Casa, temos o curso de medicina em funcionamento, projetamos Adamantina para o estado e para o Brasil.