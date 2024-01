Adamantinense se destaca em vestibulares mais concorridos do país e conquista vaga na USP

O adamantinense João Pedro Saito, de 19 anos, obteve os seguintes resultados em três dos mais disputados vestibulares do país neste ano de 2024: 1º lugar na PUC/SP no curso de Relações Internacionais, 1º lugar na Universidade Presbiteriana Mackenzie no curso de Comércio Exterior e 22º lugar na FGV (Fundação Getúlio Vargas) também em Relações Internacionais, além de ter alcançado a nota 960 na Redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.

Filho de Rodrigo Y. Saito e Janaina G. Coqueiro Saito, neto de Antônio Kimiyoshi Saito e Noriko Onishi Saito e Arnóbio Coqueiro (in memorian) e Nanci C. Guedes Coqueiro, o dedicado estudante teve sua vida escolar iniciada em Adamantina, na Escola Cristã de Ensino onde do pré ao 3º ano, depois, ao se mudar da Cidade Joia com seus pais, seguiu para o Educandário Santa Terezinha (4º e 5º anos) e Escola Pinguinho de Gente (6º ao 9º ano), por fim, cursou o Ensino Médio integrado com Técnico em Informática para Internet no Instituto Federal Goiano – todas essas unidades em Trindade-GO.

“Hoje uma avó orgulhosa vem falar da importância da família no acompanhamento escolar na vida de uma criança. Desde pequeno João Pedro, que estudava na Escola Cristã, aluno da Profª Ana Queila, apresentava dificuldades de aprendizagem (em prestar atenção, olhar pensativo, distante, quieto) que já era diferente das demais crianças. No 1º ano sendo meu aluno, observava que algo travava seu aprendizado. Mas o quê? Procurava motivo, mas não encontrava, é isso me incomodava, pois era diferente das outras 18 crianças na sala. Fomos buscar um diagnóstico e para nossa surpresa, além de TDAH, tinha DPAC (Déficit no Processamento Auditivo Central Comprometido). E agora? Juntos, família, escola começamos uma nova jornada. Com o comprometimento de todos, vi meu neto voar. Voou para longe, mas a base havia sido alicerçada na Escola Cristã, onde cursou o Ensino Fundamental I. Gratidão é a palavra que tenho a Deus, à Escola Cristã e a todos que sedimentaram a sua nova profissão: carreira de Diplomata que escolheu”, comemorou em postagem nas redes sociais a avó Noriko.

Aprovado na USP, no 5º curso mais concorrido do Vestibular da FUVEST com 52 candidatos por vaga, João Pedro vai fazer Relações Internacionais a partir deste ano.