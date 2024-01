Acidente entre caminhões deixa uma pessoa ferida na Anhanguera, em Limeira

Um acidente envolvendo uma batida traseira de uma carreta carregada com carne e um caminhão transportando terra deixou um motorista ferido no início da tarde desta segunda-feira (8), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, de acordo com a AutoBAn, concessionária que administra o trecho.

O homem foi levado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

A batida ocorreu no início da tarde, no quilômetro 139, no sentido sul (capital). Devido ao impacto, a mercadoria foi parar em cima da cabine. O condutor da carreta ficou ferido e foi socorrido.

Houve derrubamento parcial das cargas na rodovia e, até 17h desta segunda, duas faixas de rolamento ainda permaneciam interditadas. Segundo a AutoBAn, o congestionamento na via chegou a sete quilômetros.

O caminhoneiro Tony Lucas, que fotografou os veículos envolvidos no acidente, afirmou ao LIBERAL que vinha de São José do Rio Preto, quando constatou que a rodovia estava parada.

“Demorei quase uma hora para chegar em Americana. Quando passei perto do local do acidente, só vi a cabine toda amassada e a carga derramada na pista. O condutor já tinha sido socorrido”, relatou Tony.