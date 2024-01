33 projetos culturais de Adamantina recebem recursos da Lei Paulo Gustavo

O município de Adamantina recebeu o montante de 320 mil reais provenientes da Lei Federal Paulo Gustavo que tem como objetivo apoiar aqueles que fazem diante dos desafios que eles enfrentaram durante a pandemia de Covid-19.

Os recursos foram distribuídos após a análise e seleção de 33 projetos, que abrangeram diversas expressões culturais e foram contemplados com o pagamento em 18 de dezembro de 2023. Os projetos beneficiados com os recursos deverão ser apresentados até o dia 31 de dezembro de 2024.

Todos eles concorreram a partir da abertura dos editais, anexos e formulários que foram disponibilizados no mês de outubro, por meio do site da Prefeitura de Adamantina. Para o recebimento do recurso, o município fez um plano de ação que foi submetido ao Ministério da Cultura e o mesmo foi aprovado.

“Adamantina cumpriu com todas as exigências do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e isso possibilitou o repasse aos nossos artistas e fazedores de cultura”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva.

O prefeito Márcio Cardim parabenizou todos os artistas que apresentaram os projetos e receberam o repasse federal. “O município tem investido em políticas públicas na área da cultura e continuaremos fazendo durante este ano”, assegura.

De acordo com informações disponíveis no site do Governo Federal foi repassado o montante de R$3.86 milhões, proveniente do superávit do Fundo Nacional de Cultura (FNC) aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal para que promovam ações emergenciais para o setor cultural.