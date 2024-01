25º Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas terá início nesta terça-feira

Associação dos Moradores da Vila Freitas, através do presidente Gilson Jerônimo “Bia”, em parceria com o coordenador esportivo Jorge Pinheiro “Jorjão”, inicia nesta terça-feira (16), os primeiros jogos da primeira fase da 25º Torneio Regional Aberto de Futebol Médio, que contará com a participação de dezesseis de Adamantina e cidades vizinhas.

A tradicional competição esportiva será realizada nos 16, 17 e 21, na praça esportiva do bairro.

Confira os confrontos que serão realizados:

TERÇA-FEIRA (16)

A competição terá seu início na terça-feira (16), com 4 bons confrontos

1º Jogo – às 19h – Os Quaiados FC x Vila Jamil F.C.

2º Jogo – Gaviões x Lyon

3º Jogo – Fênix F.C. x Portuguesa F.C.

4º Jogo – Mariápolis x Red Bull/ Pigari’s

QUARTA-FEIRA (17)

Na quarta-feira (17), mais 4 jogos encerrando a primeira fase

5º Jogo – às 19h – Looks x Furacão

6º Jogo – Resenha x Eletro Lis

7º Jogo – Arsenal / Supermercado Godoy x Adamantina City

8º Jogo – S.E. Hookah Valem/ Supermercado Godoy x Família Zona Sul

DOMINGO (21)

O encerramento do evento esportivo será realizado no domingo (21) com os jogos das quartas de finais, semifinais e finais à partir das 8h30.

PREMIAÇÃO

Haverá premiações com troféus para as equipes melhores classificadas, melhor goleiro e artilheiro, além do prêmio surpresa.

No local, terá completo serviço de bar e som ambiente.