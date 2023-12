Secretaria de Desenvolvimento Econômico divulga balanço da 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora

Assim como em todos os meses, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga a agenda cultural de dezembro. A programação traz inúmeras atividades neste mês tão festivo.

A agenda cultural tem início amanhã (5), com o Lançamento do Livro “Kou, de volta à felicidade”, de Alissa Ushiro e Marina Ushiro, na Biblioteca Municipal Jurema Citelli.

Na sexta-feira (8), será realizado o espetáculo de encerramento do projeto Bom de Nota, Bom de Dança, a partir das 19h no Anfiteatro Fernando Paloni.

No domingo (10), Adamantina recebe o Papai Noel. A data será marcada por uma ampla programação com Beto Munhoz e banda; Banda Marcial; Projeto Bom de Nota/Bom de Dança; Coral Municipal; Capoeira do Bem; Ballet O Quebra Nozes; Feira Camaleão; Feira OMIN; Carreta Furacão; Palhaço Toddinho e Palhaço Ricco e Cia. Multiverso teatral. A chegada do “bom velhinho” está prevista para às 18h.

No dia 12, a partir das 20h, às ruas e avenidas da cidade receberão “Natal de Luz” – G10 Concreto, já no dia 14, às 20h a Biblioteca Municipal Jurema Citelli recebe as “Batidas da Cultura – Introdução ao Universo Percussivo”.

No dia 15, a Praça Elio Micheloni recebe a partir das 21h a programação “As Luvas Mágicas do Papai Noel”.

Ainda neste mês, a Casa Afro recebe a Batalha de Breaking, programação promovida pela Cultura Urbana da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A atividade acontecerá no dia 17 das 14h às 20h.

Na segunda-feira, 18 de dezembro, na Praça Elio Micheloni haverá a premiação dos vencedores do “Concurso Natal Mágico 2023” e show com a jazz band Los Kandangos. No dia 19, às 21h, a agenda cultural apresenta a “Noite do Jazz”, com Big Band e Convidados.

A orquestra de viola caipira também fará um concerto de fim de ano. A apresentação será no dia 20 de dezembro, a partir das 21h na Praça Elio Micheloni. No dia 21, o concerto de final de ano será da Banda Marcial também na praça central e terá início às 21h.

No dia 22 de dezembro, a partir das 20h, o coral infantil da Unimed fará sua apresentação e a partir das 21h, acontecerá o Rock na Praça de fim de ano com Banda Shiver, Ana Boldrini, Destila Rock e Aero Vinil.