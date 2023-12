Prefeitura de Adamantina premia vencedores do “Concurso Natal Mágico 2023”

A SELAR – Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina, conquistou um importante projeto para o Município e para os amantes do esporte, a revitalização do piso do Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

O recurso, foi conquistado através da Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura do Estado de São Paulo e contou com o intermédio do Deputado Estadual Sebastião Santos.

Os equipamentos já estão sendo entregues no Ginásio de Esportes sendo composto por dois gols de futsal, dois gols de handebol, duas antenas de vôlei, uma rede de vôlei, uma rede de futsal, um par de maço do vôlei, uma rede de handebol, duas tabelas de acrílico de basquete, duas estruturas de ferro de basquete, dois aros de basquete, 22 rolos maderado, 24 rolos borrachão, dois pares de banco com 8 lugares, uma manivela, dois sacos de supergraute quartzolit 25 kg, um balde de Evertol 13 kg e um catalizador de 1.650 kg.

Todos estes recursos somam o valor de R$ 327.966,66 (trezentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Secretário de Esportes Ronaldo Tuiuiú comemora mais uma conquista na área esportiva do Município, ressaltando que o Ginásio de Esportes Paulo Camargo ficara ainda em melhores condições para sediar eventos esportivos, uma vez que o local é sede de diversos eventos durante o ano.

Ronaldo Tuiuiú agradeceu o deputado Sebastião Santos e destacou o apoio do prefeito Marcio Cardim para essa importante conquista para o esporte da Cidade Jóia.