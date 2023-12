Motociclista avança na contramão e atinge carro na Santos Dumont, em Indaiatuba

A PRF informou que Zé Neto seguia pela BR-153, sentido Minas Gerais a São Paulo, quando, na altura do km 246, invadiu a pista contrária e colidiu com a carreta que trafegava no sentido oposto. A assessoria do cantor disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).