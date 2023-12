Medalha Heróis do Fogo é entregue ao prefeito Márcio Cardim

O novo Pronto Socorro Municipal começou a funcionar no dia 19 de junho deste ano – logo após a inauguração no dia 16 do mesmo mês – e com a ampliação do espaço aumentou também a procura da população pelos serviços prestados. Tal realidade foi revelada pelo diretor geral da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus, Frei Messias Tamborelli, em entrevista concedida, ao vivo, na última segunda-feira (27) na TV Folha Regional.

A unidade, voltada aos atendimentos de Urgência e Emergência, passou a oferecer uma moderna e completa estrutura em 1.152 metros quadrados de área construída.

“O novo Pronto Socorro trouxe o conforto, a estabilidade e a ampliação dos serviços. Mas também trouxe ainda mais procura. De acordo com os fechamentos mensais que são feitos, temos contabilizado 6.500 a 7.000 atendimentos por mês”, revelou. E acrescentou: “Lembrando que a Santa Casa tem pactuados – já que hoje é uma empresa prestadora de serviço na área da saúde – 4.500 atendimentos. Então, temos feito entre 2.000 a 2.500 atendimentos a mais no Pronto Socorro todo mês”.

As obras de ampliação do PS tiveram início em junho de 2021 e foram viabilizadas com o recurso de R$ 1.355.00,00 destinados pelo Centro Universitário de Adamantina e R$ 180 mil de recursos próprios do hospital para a climatização e filtragem de ar do ambiente.

“Mesmo com esse aumento na demanda, não temos deixado a população sem atendimento, porém, pedimos que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque estamos dimensionados a atender 4.500 pessoas e estamos atendendo até 7.000. E esse aumento também aumenta a espera, aumenta a preocupação na porta do Pronto Socorro, mas todos são atendidos”, pondera o responsável pelo hospital.

Nos últimos anos Adamantina se consolidou como referência para os 150 mil habitantes dos 10 municípios que formam a microrregião de saúde.

“Vamos passar por outro momento agora, que pedimos muito a compreensão, colaboração e entendimento de toda a população: a partir de terça-feira (5), o antigo espaço do Pronto Socorro entra no processo de reforma. Então, pedimos que tenham paciência em dobro. Afinal, estamos fazendo essas melhorias em prol da população”, finalizou Frei Messias.