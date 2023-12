GEPAM: Diferencial na Individualização do Cliente…

“A atmosfera e os locais da arte e da cultura na sociedade contemporânea à partir da gestão cultural deixa de ser tão artística, filosófica, educacional e estética para se tornar paulatinamente um meio e ferramenta da administração econômica, politica e financeira pública e privada.” (Ricardo V. Barradas)

Todas as ORGANIZAÇÕES buscam marcar presença no MERCADO para reforçar a sua MARCA por meio da PRODUÇÃO ou SERVIÇOS afins aos objetivos da EMPRESA…

Entretanto, existem alternativas de acordo com a PROPOSTA apresentada neste CENÁRIO denominado de EMPRESARIAL para todas as áreas, todavia, só prevalece a MARCA que possui CREDIBILIDADE e COMPROMISSO com os CLIENTES em geral…

Também, deve-se DESTACAR que desenvolver atividades afins na Área Pública, exige muito mais do que ATENDIMENTO, tendo em vista que a RESPONSABILIDADE com a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS deve estar em CONEXÃO CONSTANTE com o CLIENTE…

A HISTÓRIA se faz presente nestes 18 anos de atuação no MERCADO para a GEPAM- Gestão Pública, Auditoria Contábil, Assessoria e Consultoria Municipal…

Portanto, a proposta continua mais atual do que nunca neste tempo novo tempo para as ORGANIZAÇÕES afins aos objetivos da GEPAM…

A EQUIPE disponibilizada para o desenvolvimento das ATIVIDADES nas áreas específicas e outras, conta com 16 PROFISSIONAIS com formação e experiência de MERCADO para uma CONEXÃO de acordo com as exigências do CLIENTE…

Os SÓCIOS que comandam a GEPAM estão de acordo com as respectivas exigências mercadológicas em tempo de pós-globalização ORGANIZACIONAL, assim, ANTONIO FRANCISCO MORENO, casado com ANA CLÁUDIA MORENO e pais da ANA LÍVIA, MARIA CLARA, JAQUELINE ARIELI e GISELE ARIENE; bem como, EDUARDO FRANCO DA SILVA e a companheira, ELISABETE C. ERNESTO, pais do GUILHERME, ainda, MARCELO CARLOS DOS SANTOS, esposo da ANA VITÓRIA SOLIMON DOS SANTOS com as filhas, AMANDA e BEATRIZ; também, ALAN DIEGO M. REDÍGOLO, casado com ADELINE BRIGATTI DOS SANTOS e pais do PEDRO HENRIQUE; além do JOSÉ CARLOS PACHECO ALMEIRA e esposa, FERNANDA DE O.P. DE ALMEIRA com os filhos, GUSTAVO e VINÍCIUS; formam a FAMÍLIA GEPAM…

Neste contexto plural em nível de ORGANIZAÇÃO e mediado pelos laços FAMILIARES que se fazem presente nas RELAÇÕES AFETIVAS, colocam a proposta da EMPRESA em sintonia com a REALIDADE EMPRESARIAL na Área PÚBLICA com um toque mais do que especial…

Tais destaques são necessários para uma APROXIMAÇÃO entre a GEPAM e os CLIENTES, tendo em vista que a PROPOSTA da ORGANIZAÇÃO está pautada pelo ATENDIMENTO INDIVIDUAL por meio dos LAÇOS mediados pelos PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO e FIDELIZAÇÃO…

Deve-se considerar que existem diversas áreas de atuação afins aos OBJETIVOS DA GEPAM em todos os estados da FEDERAÇÃO, porém, o Estado de São Paulo marca presença de forma EFETIVA nas atividades desenvolvidas pela GEPAM na área PÚBLICA…

Os desafios existem para sempre superados pela QUALIFICAÇÃO e COMPETÊNCIA da EQUIPE RESPONSÁVEL, por isso, torna-se necessário DESTACAR que a GEPAM possui uma EQUIPE de acordo com as NOVAS EXIGÊNCIAS do MERCADO em busca de SOLUÇÕES EFETIVAS para o CLIENTE…