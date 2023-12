Confira o que abre e fecha no feriado de Imaculada Conceição

Alvo de inúmeros questionamentos desde dezembro de 2020, quando foi adquirido e anunciado pela Prefeitura de Adamantina, finalmente o Castramóvel será colocado em funcionamento. E para viabilizar o serviço nesta semana foi aberto o edital de credenciamento para contratação de empresa especializada para procedimento de esterilização cirúrgica (castração) de gatos e cachorros no município.

O contrato administrativo será celebrado pelo prazo de 12 meses.

O atraso na utilização do Castramóvel, segundo justificativa dada pela Secretaria Municipal de Saúde em novembro de 2022, ocorria devido aos diversos processos burocráticos e legais necessários como, por exemplo, vistoria do CRMV/SP nas instalações e equipamentos, e a validação do Plano de Controle de Reprodução Animal.

“Poderão se credenciar perante à Prefeitura do Município de Adamantina as empresas do ramo, devidamente autorizadas a funcionarem de acordo com as licenças dos órgãos técnicos responsáveis e comprovação na formação específica. As empresas credenciadas deverão realizar os procedimentos mediante autorização da Secretaria de Saúde”, informa a Prefeitura com relação à licitação, cujos documentos de habilitação já podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sala de licitações no 3º andar do Paço Municipal.

Aqueles que tiverem dúvidas ou precisarem de mais informações podem entrar em contato nos telefones (18) 3502-9010/3502-9045 ou enviar e-mail no endereço: [email protected].

A Prefeitura explica ainda que após o início do funcionamento “os agendamentos para atendimento no Castramóvel se darão por meio do Departamento de Controle de Vetores, com escalas para divisões de dias e períodos entre profissionais credenciados, proporcionando uso exclusivo naquele período para cada prestador”, e também que “os procedimentos de esterilização cirúrgica (castração) deverão ser executados exclusivamente no Castramóvel Municipal.”