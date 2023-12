Chegada do Papai Noel leva grande público ao Parque dos Pioneiros

Programação de Natal prossegue no município até o dia 22 de dezembro

Adamantina recebeu o Papai Noel no início da noite de ontem (10). A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico, havia preparado a chegada do “Bom Velhinho” de paraquedas em meio ao Parque dos Pioneiros. Contudo, devido às condições climáticas registradas, não foi possível recebê-lo desta forma.

Mesmo assim, o público se divertiu com a ampla programação preparada especialmente para este dia, que foi marcada pelo show da Orquestra de Viola e convidados, a apresentação do ballet “O Quebra Nozes”, o coral municipal e também as crianças que integram os projetos Bom de Nota, Bom de Dança e Capoeira do Bem e show com Beto Munhoz e banda.

Com o Papai Noel já no palco, aconteceu a tradicional entrega ao prefeito Márcio Cardim da “estrela do natal”. Os secretários municipais em seus discursos desejaram feliz natal aos munícipes assim como o presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Galvão e a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”.

“Gostaríamos de agradecer aos funcionários que tanto trabalharam para enfeitar toda a nossa cidade que está linda! Parabéns aos secretários que estiveram à frente de mais um natal tão iluminado de nossa cidade. Feliz Natal e um Próspero Ano Novo”, desejou o prefeito Márcio Cardim.

O Papai Noel atendeu a todos que quiseram registrar o momento, no espaço que foi preparado especialmente para fotos. A partir de hoje (11), com a abertura do comércio no período noturno, o Papai Noel estará no Paço Municipal para receber as crianças e tirar fotos.

Os munícipes que forem visitar os espaços públicos que estão enfeitados podem postar as fotos nas redes sociais e marcar o @prefeitura.adamantina, página oficial do município para o repost do seu registro.

Programação cultural

No dia 12, a partir das 20h, às ruas e avenidas da cidade receberão “Natal de Luz” – G10 Concreto, já no dia 14, às 20h a Biblioteca Municipal Jurema Citelli recebe as “Batidas da Cultura – Introdução ao Universo Percussivo”.

No dia 15, a Praça Elio Micheloni recebe a partir das 21h a programação “As Luvas Mágicas do Papai Noel”.

Na segunda-feira, 18 de dezembro, na Praça Elio Micheloni haverá a premiação dos vencedores do “Concurso Natal Mágico 2023” e show com a jazz band Los Kandangos. No dia 19, às 21h, a agenda cultural apresenta a “Noite do Jazz”, com Big Band e Convidados.

A orquestra de viola caipira também fará um concerto de fim de ano. A apresentação será no dia 20 de dezembro, a partir das 21h na Praça Elio Micheloni. No dia 21, o concerto de final de ano será da Banda Marcial também na praça central e terá início às 21h.

No dia 22 de dezembro, a partir das 20h, o coral infantil da Unimed fará sua apresentação e a partir das 21h, acontecerá o Rock na Praça de fim de ano com Banda Shiver, Ana Boldrini, Destila Rock e Aero Vinil.