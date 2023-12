Caminhão carregado com caixas de cerveja tomba na Rodovia do Contorno em Marília

“É a própria mente de um homem, e não seu inimigo ou adversário, que o seduz para caminhos maléficos.” (Buda)

By seb@r.

Na semana passada, o tal GESTOR PÚBLICO concedeu uma ENTREVISTA para a mídia local, todavia, como sempre, apenas o DITO CUJO fala e responde ao mesmo tempo, haja vista que o mesmo continua mais PINÓQUIO do que nunca…

Pra variar, se colocou acima de TUDO e de TODOS/AS, porém, se esquece do outro TEMPO DO TEMPO e assim por diante, porém, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO neste cenário mais do que PROVINCIANO…

Na realidade, não se pode esperar muito deste PINÓQUIO PROVINCIANO que está no pseudo PODER local, entretanto, TODO CUIDADO É POUCO daqui pra frente, além do mais em meio ao tudo de menos, QUANDO O INIMIGO É COMUM, os demais ININIGOS SE JUNTAM e a PIZZA está mais do que finalizada…

Também, pelas IDAS e VINDAS deste e do outro LADO de um mesmo LADO, o DITO CUJO não conseguiu emplacar o seu FILHOTE e deu no que deu, assim, muitas CONVERSAS por meio das ETERNAS TROCAS NADA SIMBÓLICAS devem, ainda, acontecer por debaixo deste ou daquele TAPETE em algum LOCAL, se possível, sem GPS…

Em meio as LUZES NATALINAS que estão nas ruas e avenidas PROVINCIANAS, pode ser o que nunca aconteceu nos anos passados quanto ao QUINTO ANDAR, mesmo assim, existem sempre alguns NOMES que podem fazer a diferença quanto ao PODER INSTITUCIONALIZADO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Não se pode deixar de lado aquela TURMA, ou melhor, CAMBADA DE ALOPRADOS/AS das MENTES MEDÍOCRES, tendo em vista que os/as mesmos/as continuam circulando e repassando muitas DESINFORMAÇÕES por meio das REDES SOCIAIS…

Espera-se que o BOM SENSO possa se fazer presente neste final de mais um ANO para um NOVO ANO NOVO, porém, considerando que existe sempre aquela MINORIA que determina isto ou daquilo para a MAIORIA dos/as PROVINCIANOS/AS; fica sempre a máxima de sempre, ou seja, TODO CUIDADO É POUCO, bem como, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Mas, as ESCOLHAS determinam para que lado estes DESENCONTROS estarão conduzindo as denominadas MENTES MEDÍOCRES PROVINCIANAS…

Ainda, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…