Adamantina tem última edição de Rock na Praça em 2023

Apresentado no final do mês de novembro, o presépio da Paroquia Matriz Nossa Senhora de Fátima – Adamantina mais uma vez o presépio chamou atenção pelos detalhes e criatividade deste tradicional símbolo do Natal.

E este ano a montagem do presépio da Paroquia Matriz Nossa Senhora de Fátima, foi desenvolvido pelo pessoal da Clínica PAI Nosso Lar.

A montagem do presépio tem recebido muitos elogios pelos visitantes nas missas e diariamente na Paróquia, pela diversificação de madeiras e as figuras do presépio, com um enorme painel ao fundo.

O padre Afonso parabenizou os idealizadores e colaboradores pela montagem do presépio e convida todos para visitarem.

CONHEÇA A HISTÓRIA E O SIGNIFICADO DO PRESÉPIO

Montar um presépio já é tradição principalmente na igreja católica. É um gesto que ajuda a preparar a celebração do nascimento de Jesus, lembrado em cada Natal.

O presépio tradicionalmente é montado no 1º domingo do Advento e desmontado no dia 6 de janeiro, data em que a Igreja celebra a Solenidade da Epifania do Senhor.

O termo vem do latim ‘Praesaepe’, que significa estrebaria ou curral. A presença do Menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus representada na fragilidade de uma criança.

ORIGEM: Foi criado por São Francisco de Assis em 1223. Ele montou o primeiro presépio em uma gruta, na Itália. Na época, a Igreja não permitia a realização de representações litúrgicas nas paróquias, mas São Francisco pediu a dispensa da proibição, para relembrar ao povo a natividade de Jesus Cristo.

O objetivo de São Francisco era facilitar a compreensão do nascimento de Jesus.

No Brasil, a cena do presépio foi apresentada pela primeira vez aos índios e colonos portugueses em 1552, por iniciativa do padre José de Anchieta.