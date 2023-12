Adamantina conquista projeto de revitalização do piso da quadra poliesportiva do Ginásio Paulo Camargo

A prefeita de Tati Guilhermino através das redes sociais anunciou a conquista da autorização da construção da ciclovia entre os municípios de Lucélia e Adamantina.

De acordo com a prefeita o projeto de construção da ciclovia foi apresentado de forma conjunta entre as Prefeituras de Lucélia e Adamantina e contou com o apoio e trabalho do deputado estadual Mauro Bragato junto ao Governo do Estado.

Informou ainda que esta semana o projeto técnico foi aprovado autorizando a liberação de recursos financeiros através do Governo do Estado por intermédio do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos).

Conforme a Prefeitura de Adamantina, a estrutura será construída na vicinal Moysés Justino da Silva entre o Jardim Bela Vista (região do bar) e a divisa com a cidade de Lucélia. O valor total do investimento é de R$ 1.032.479,40, sendo que R$ 970.479,40 proveniente do Estado e outros R$ 62 mil de contrapartida do Município.

Já o trecho de Lucélia beneficiado com a nova ciclovia será toda extensão da vicinal Radialista João Vaz Pinto. Segundo a Prefeitura, serão investidos R$ 1.192.097,06 na execução do projeto, sendo R$1 milhão do Governo paulista e R$ 192.097,06 de contrapartida do Município.

Desta forma o valor da obra terá um investimento em torno de R$ 2,224 milhões entre recursos do Estado e dos dois Municípios.

A construção da ciclovia entre Lucélia e Adamantina é uma antiga reivindicação dos usuários que terão, agora, uma estrutura mais adequada e segura para a prática do ciclismo ou passeio. No projeto contempla uma ampla ciclovia margeando a vicinal que liga os dois municípios e que tem grande movimento diário.

Com a autorização da verba pelo Governo do Estado agora as Prefeituras de Adamantina e Lucélia devem tratar da documentação necessária visando a contratação de empresa especializada visando a execução da obra.

Vale lembrar que na parte pertencente ao município de Lucélia, a vicinal já possui iluminação pública o que deve garantir ainda mais segurança na ciclovia que será construída.