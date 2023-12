Acidente entre caminhões deixa jovem com perna amputada e congestiona rodovia por 10 km no interior de SP

“Nas almas medíocres e superficiais atua sobretudo a realidade transitória das linhas e dos sons, das formas e das cores. As naturezas elevadas, ao contrário, são sempre objetivas e metafísicas.” (Abílio Guerra Junqueiro)

De todos os lados, isso é, dependendo sempre dos OLHARES sobre isto ou aquilo, pode-se projetar o CENÁRIO em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

As idas com poucas vindas do atual GESTOR denominado de PINÓQUIO PROVINCIANO sua turma de ALOPRADOS/AS, ainda, tentando colocar o seu FILHOTE como SUCESSOR acima de tudo e de todos/as; todavia, cada qual com suas ESCOLHAS em nome disto ou daquilo…

Nos lados das PAREDES ALVAS (sic), parece que nem TUDO QUE RELUZ É OURO ou PRATA, talvez, BRONZE e assim por diante dos últimos fatos que ocorreram mediados pela JUSTIÇA e ponto quase final…

Na realidade, desde o início da atual GESTÃO, os mesmos deveriam ter PATROCINADO UMA AUDITORIA para uma aproximação mais de acordo com as NORMAS DO MERCADO em tempo de pós-globalização ORGANIZACIONAL…

Mas, como sempre, QUEM ESTÁ NA GARUPA NÃO SEGURA NAS RÉDEAS, desta forma, quem está no COMANDO agora que se vire com tais DESENCONTROS em todas as áreas de atuação das PAREDES ALVAS…

Não se pode esperar muitas COISAS deste ou do outro lado, portanto, CADA QUAL COM SUAS ESCOLHAS, reforçando que MUITOS SINAIS foram enviados, todavia, o que prevalece nestes OCASOS DE UM TALVEZ são os interesses de sempre, ou seja, daqueles/as que estão mais interessados nos CRÉDITOS do final de cada mês e ponto quase final…

Retomando, deve-se considerar que a atual GESTÃO PINOQUIANA continua PATINANDO quase sempre no mesmo LUGAR, haja vista as OCORRÊNCIAS da semana passada com as CHUVAS, porém, não se pode esperar muitos de quem continua mais PINÓQUIO do que nunca nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Pelo jeito, isso é, quanto as PRÓXIMAS ELEIÇÕES que serão realizadas no próximo ano, pode ser que isto ou aquilo esteja mais ou menos como o esperado dos anos anteriores, todavia, como tudo pode acontecer daqui pra frente, tendo em vista os interesses dos tais GRUPOS, a saber: QUEM ESTA DENTRO NÃO QUER SAIR E QUEM ESTÁ DO LADO DE FORA QUER ENTRAR…

Eis a questão que está em JOGO daqui pra frente, porém, dependendo destas TROCAS VICIADAS, pode ser que o IMPOSSÍVEL venha de encontro dos ACERTOS patrocinados e mediados pelo PODER em nome do PODER em busca do PODER…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…