Tradicional Torneio de Futebol Médio do Jardim Brasil acontece neste domingo

Os jogadores pacaembuense Hélton “Rebeco”, Cristiano “Tilápia” e Danilo “Avatar”, foram os destaques na vitória do Parque Iguaçu F.C/ Amigos Tavone por 6 a 4 diante do Atlético Ousadia/ Mariápolis.

O primeiro marcou (3), o segundo anotou (2) e o terceiro completou o placar. A partida foi realizada no sábado (4), na Vila Freitas, pela abertura da oitava rodada dos confrontos da segunda fase das quartas de finais jogo de ida (mata-mata), da 4ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

No outro confronto, com várias chances de gols desperdiçadas, as equipes do Amigos da Bola F.C/ Osvaldo Cruz e Furacão F.C/ Amigos do Fabiano, ficaram no empate em 1 a 1.

PARQUE IGUAÇU

A oitava rodada tem encerramento nesta quinta-feira (9) no Parque Iguaçu, à partir das 19h30.

No primeiro jogo o S.E.Hookah Valem/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica/Chicão Frutas X Bastos A.C. e no complemento da rodada Vila Freitas F.C/ Star Motos/ Sportbec/ Barraca Arlete Salgados/ Fênix Conveniência X Amigos Sabotagem F.C/ Império do Corte/ Morandi Barber Shop/ Tainá Calçados.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo – A

1º Lugar – Hookah Valem – 22, Vila Freitas – 15, Furacão – 13 e Ousadia – 10

Grupo – B

1º Lugar – Iguaçu – 19, Amigos da Bola – 16, Sabotagem – 13 e Bastos – 10

– Na foto, o experiente zagueiro Cristiano “Tilápia”, que marcou duas vezes.