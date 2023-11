Semana da Consciência Negra continua em Adamantina com diversas atividades

A Semana da Consciência Negra, promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, teve início ontem (15) e segue até a próxima segunda-feira (20).

A programação continua hoje na Casa Afro com uma exposição de artes das 9h às 16h e a partir das 20h, na Praça Elio Micheloni serão realizados os shows Vozes Negras com Ana Boldrini e, ainda, MPB com Val Dias e Banda.

As atividades continuam na sexta-feira (17) com uma gincana temática com os alunos das escolas municipais. No período da noite, a partir das 19h30, a Praça Elio Micheloni, será palco de show funk com MC Maicon Adam e MC Dick; depois sobe ao palco Mabi Fernandes com show slam.

Já às 20h30, MC Pacato e Lucazemini farão um show de rap e encerrando a noite haverá uma apresentação com a banda Falha no Erro e Tio Will.

No sábado (18), na Casa Afro, será realizado o campeonato de skate e de djs a partir das 13h.

No domingo (19), a partir das 14h no HUB do CREA acontece uma palestra e roda de conversa com Anderson Pereira. A programação continua na Casa Afro a partir das 20h com uma apresentação do Grupo Axéstético e às 21h acontece o Baile Charme.

A Semana da Consciência Negra em Adamantina chega ao fim na segunda-feira (20), feriado estadual em alusão ao Dia da Consciência Negra, com o festival municipal de capoeira às 9h na Casa Afro.

As atividades seguem no anfiteatro Fernando Paloni com uma apresentação de teatro da Cia. Multiverso Teatral às 18h. A cerimônia de encerramento e homenagens acontece às 19h na Praça Elio Micheloni e a semana chega ao fim com os shows a partir das 20h com Banda Shiver e Grupo Samba na Veia.

Sobre a Semana da Consciência Negra – A pedido da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou por unanimidade no dia 29 de dezembro de 2021, a Lei 4.104 que institui a Semana Municipal da Consciência Negra e de Ação Antirracista no Município de Adamantina.

O projeto de lei foi apresentado pelos vereadores Paulo César Cervelheira e Hélio José dos Santos. Segundo consta na lei, a Semana deve ser realizada sempre próximo a 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra (Lei Federal 12.519, de 10 de novembro de 2011), passando a integrar o Calendário Municipal de Eventos de Adamantina.