Semana Acadêmica de Comunicação e Design aborda produção audiovisual e marketing digital

Nos dias 13 e 14 de novembro, o Centro Universitário de Adamantina promove a Semana Acadêmica de Comunicação e Design, das 19h30 às 21h30, no Laboratório de Informática do Bloco IV, no Câmpus II.

Na segunda-feira, 13, o tema será “Produção audiovisual: Fillmmaker de guerrilha”, com o palestrante Richard Zapparoli Steffen. Richard é cinegrafista e publicitário há mais de nove anos. Formado em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário de Adamantina em 2014, trabalhou em diversas agências da região até a criação da sua própria produtora, a RZS Filmes, em 2015. Nesses oito anos, vem contribuindo com o mercado audiovisual, trazendo um novo conceito de produtora independente de guerrilha, formato que se popularizou em 2008. Hoje, além de trabalhos publicitários para TV e institucionais para empresas, também produz diversos materiais que o audiovisual possibilita, como lives, podcast e muitos outros.

Já na terça, dia 14, a palestrante Ana Claudia Germano Lima falará sobre Marketing Digital: do planejamento ao relatório”. Ama Claudia é graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) e tem MBA em Marketing pela Universidade de São Paulo (USP). Certificada pelo Google Ads em Search, Display, Vídeo, Shopping e App. Nanodegree em Marketing Digital pela Udacity, tem também outros cursos com foco em digital pela Rock Content, RD Station, ComSchool e São Paulo Digital School. Também já esteve presente em alguns importantes eventos de digital, como RD Summit, VTEX Day, Locaweb Conference e Digitalks. No mercado publicitário desde 2012 e no digital desde 2014, a profissional está passando por uma emissora de TV (Record) e três agências de publicidade: Raro!, Luz Própria e Audi Comunicação, onde está há seis anos e assume o cargo de Head de Mídia Digital.

“O ciclo de estudos possibilita um contato mais próximo com profissionais atuantes na área da Publicidade e Propaganda. A troca de experiências e o aprendizado prático são inestimáveis nesse contexto. Os alunos têm a chance de vivenciar, de forma mais direta, a dinâmica e as tendências do setor, o que contribuiu para sua formação como profissionais mais qualificados e preparados para enfrentar os desafios do mercado. Outro ponto crucial é a oportunidade de desenvolver habilidades específicas e práticas, muito utilizadas no cotidiano de agências, análise de métricas e o entendimento aprofundado do comportamento do consumidor. Essas competências são essenciais para se destacar em um mercado competitivo e em constante evolução”, ressalta a Prof.ª Dra. Ieda Cristina Borges, coordenadora dos cursos de Publicidade e Propaganda e de Design.