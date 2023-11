Salvador F.C. goleia Belo Horizonte e conquista o título da Copa ATC Interno

Os jogadores Ednaldo “Nardo” e Jackson Lima, foram os destaques da classificação das suas equipes, a Alamandas F.C. e o San Remo E.C. para a disputa final da 2ª Copa Master 40 anos de Futebol Médio de Adamantina.

Com a defesa de penalidades e gols, o goleiro e o meia atacante, foram importantes nos resultados que garantiram a classificação das suas equipes, nas semifinais realizada no domingo (26), no campo da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina), confira os resultados.

ALAMANDAS F.C.

A equipe da Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex, dos treinadores Beto Sassá e Adilson Dil, em uma partida disputadíssima e com várias chances de gols desperdiçadas, garantiu sua classificação para a final ao empatar sem abertura de contagem (0 x 0), no tempo normal, com o bom time do Parque Iguaçu F.C., e vencer nas penalidade por 3 a 2, com destaque para o goleiro Nardo, que acabou defendendo as penalidades.

SAN REMO E.C.

O San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Agroeste Tratores/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista/ Zé Valente, dos treinadores Durvalino Dú e Marcos Construtor, se classificou para a disputa final, ao vencer de goleada por 6 a 3 o bom time do Lucélia E.C. do treinador Marcos Cabeça. Destaque da equipe para o experiente meia atacante Jackon Lima, que marcou 4 vezes e enquanto César Alemão, deu os números finais ao fazer 2 gols.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

ARTILHEIRO

Adenilson Dê com 10 gols (Parque Iguaçu F.C.)

FINAIS NA CECAP

A final da competição acontecerá no domingo (3), no campo do Parque Cecap.

Na disputa de 3º e 4º lugar, às 8h30, Parque Iguaçu F.C X Lucélia E.C. e logo depois a disputa final entre San Remo E.C. e Alamandas F.C.

ORGANIZAÇÃO

Selar (Secretária de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina) – Ronaldo Dutra “Tuiuiú” e Luciano Netto.

APOIO

Prefeitura Municipal de Adamantina – Prefeito Márcio Cardim.

– Na foto, os destaques das semifinais, Nardo (Alamandas F.C.) e Jackson (San Remo E.C.)