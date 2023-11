Rapaz de 26 anos morre após carro bater em caminhonete e capotar na SP-304, em Santa Bárbara

Ainda conforme a polícia, o motorista do veículo perdeu o controle e bateu contra o muro de concreto que separa as pistas. O impacto gerou um congestionamento no local. A carreta parou em “L” sobre a pista, danificando a mureta.

Pouco tempo depois, um segundo caminhão, que transitava no sentido contrário da via, não conseguiu frear a tempo, bateu na traseira de um carro e, mais à frente, colidiu contra o caminhão que estava parado em “L” na pista, arrastando a cabine dele por vários metros, antes de também parar no acostamento.