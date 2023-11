Projeto Guri de Adamantina promove concerto de final de ano

Estão abertas até o dia 29 de novembro as inscrições para o curso de corte e costura. Ao todo, foram disponibilizadas 60 vagas. As aulas terão início no dia 4 de dezembro.

A iniciativa é do Qualifica SP – Novo Emprego, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Os interessados devem efetuar a inscrição somente pelo site www. cursosprofissionalizantes.sp. gov.br.

Para se inscrever, a pessoa deve ter pelo menos 16 anos, ser alfabetizada e morar no estado de São Paulo. Caso haja mais inscrições do que o número de vagas disponíveis, a prioridade será para as pessoas que estão desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas que tem duração de 80 horas.

O curso de corte e costura visa capacitar o aluno a confeccionar peças executando, desde a preparação até o acabamento, com técnicas do processo produtivo da costura. A unidade móvel, local em que será oferecido o curso, ficará estacionada em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citeli.