Projeto de Lei propõe abono de final de ano de R$ 200,00 para os funcionários da Prefeitura

Luzes. Cores. Enfeites. É natal em Adamantina! Sim, já é natal! Na noite de ontem (12), foi realizada a solenidade de abertura oficial do Natal Mágico 2023. A cerimônia oficial aconteceu em meio a realização da 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora.

A abertura contou com a presença da vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, representando o prefeito Márcio Cardim, que cumpria agenda em São Paulo, secretários municipais e vereadores.

Luciana Pereira, secretária de desenvolvimento econômico, pontuou que a decoração natalina tem como objetivo trazer visitantes para o município fomentando o comércio local.

Gustavo Taniguchi, chefe de gabinete e secretário de planejamento, parabenizou os funcionários que estão trabalhando desde o começo do ano nos enfeites. Por sua vez, os vereadores ressaltaram a importância da feira e do quanto a iniciativa tem beneficiado as empreendedoras do município.

Nos discursos, eles ainda cumprimentaram os funcionários pelo trabalho e o quanto a cidade fica mais bonita durante o período.

Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” lembrou os presentes que a Prefeitura de Adamantina anualmente vem investindo no natal como uma forma de atrair os municípios da região.

“Mais uma vez, a decoração está linda! Parabéns a todos os envolvidos. O natal é um período muito importante para todas as famílias. Por isso, declaro aberto o Natal Mágico 2023 em Adamantina”, conclui.

Para a decoração, foram usados 8 mil metros de corda luminosa, mais de 14 mil metros em cordões de led. Além disso, o município recebeu novos pontos com decoração.

“A decoração foi colocada em nossos pontos do município justamente para levar a magia do natal para toda a cidade. Pedimos que a população visite, tire fotos, mas que também mantenha a ordem”, afirma Luciana Pereira.

Pontos que foram enfeitados na cidade

Os enfeites, luzes e arranjos foram instalados no Cristo, na Rodoviária, no Paço Municipal, na Câmara Municipal, na Praça Élio Micheloni, no Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, no Parque dos Pioneiros, no Parque Caldeira e na passagem Roberto Antonio Romanini.

Os postes em diversas ruas também serão iluminados como uma forma de levar as luzes do natal para toda a cidade.

Poste nas redes sociais e marque a Prefeitura de Adamantina

Aqueles que forem visitar as decorações e desejarem ter suas fotos repostadas nas páginas da Prefeitura de Adamantina devem mencionar na publicação a #natalmagicoadamantina e marcar o @prefeitura.adamantina.

Chegada do Papai Noel

Como tradicionalmente acontece, será realizada ainda a chegada do Papai Noel que é sempre marcada por muito mistério. O bom velhinho chegará em Adamantina no dia 10 de dezembro no Parque dos Pioneiros.