Prefeitura de Adamantina e Poder Judiciário divulgam vencedores do 5º concurso de desenho/frase infantil

Entrega será efetuada durante todo o dia no domingo (5) juntamente com a Campanha do Alimento

Domingo, 5 de novembro, durante todo o dia, os atiradores do Tiro de Guerra vão percorrer todos os bairros do município fazendo a entrega dos sacos verdes para que a população faça o descarte do material recicláveis para recolhimento que será executado pela Cooperativa de Materiais Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (COOPERADAM). A distribuição acontece juntamente com a Campanha do Alimento.

A COOPERADAM já está em funcionamento no município e o objetivo da entrega dos sacos verdes é motivar a população a descartar por meio de uma embalagem diferenciada.

A cooperativa é a responsável pela execução da coleta, do processamento, do aproveitamento dos materiais recicláveis ou reutilizáveis produzidos na cidade de Adamantina, provenientes da coleta seletiva, bem como a disponibilização dos resíduos inservíveis, para sua disposição final de forma a atender as normas específicas vigentes.

Semanalmente, conforme o cronograma já estabelecido, após terem sido recolhidos os materiais recicláveis, será entregue um novo saco verde para que o descarte continue a ser executado de forma correta.

“Pedimos que a população faça o descarte correto dos materiais e coloque para coleta no dia adequado, pois desta forma, os membros da cooperativa poderão recolher, separar e fazer a comercialização, gerando emprego e renda para eles”, afirma Wellington Zerbini, secretário de obras.

Materiais recicláveis

Os materiais que são considerados como recicláveis consistem em jornais, revistas, papelão, caixas, cartões, envelopes. Podem ainda ser descartados potes de alimentos, tampas, garrafas que são de plástico.

Para a coleta seletiva, pode ser destinado ainda garrafas de bebidas, copos, tampas, potes de vidro e latas de alumínio, de aço, ferragens, molduras de quadro, entre outros.

Relembre

A COOPERADAM está atuando no barracão que foi construído com recursos provenientes de uma ação de amparo do Acordo Judicial de Compensação Ambiental entre o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Companhia Energética de São Paulo (CESP) que totalizou R$681.824,43 e a contrapartida da Prefeitura de Adamantina de R$60.963,13 e que inaugurou em junho deste ano.