PAI Nosso Lar realiza Leilão de Gado neste domingo no Poliesportivo

Os dracenenses e experientes jogadores Valmir e Tonho (Foto), com seus gols garantiram, a vitória do San Remo E.C/ Marcos Construtor/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador/ Zé Valente por 2 a 1, diante do bom time do Lucélia E.C.

O duelo entre as duas equipes aconteceu na quinta-feira (9), no campo do Parque Cecap, pela quarta rodada da Copa Master 40 anos de Futebol Médio de Adamantina/ Selar.

A rodada marcou ainda o empate em 1 a 1, entre Parque Iguaçu F.C. e Us Pá Dú Pá F.C. e a Alamandas F.C/ Auto Mecânica Flex goleando por 5 a 1 a Vila Jamil F.C.

Folgou na rodada – Mariápolis E.C.

CLASSIFICAÇÃO

1º Lugar – Parque Iguaçu – 8, Us Pá Dú Pá – 7, Alamandas – 7, San Remo – 6, Lucélia – 5, Mariápolis – 0 e Vila Jamil – 0.

ARTILHEIRO

Adenilson Dê com 8 gols

ADPM (POLICIA MILITAR)

A Selar marcou os confrontos da quinta rodada no campo do Clube da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina).

As partidas acontecerão no domingo (12) à partir das 8h00, com os seguintes jogos:

-No primeiro o San Remo E.C X Us Pá Dú Pá F.C.

-No segundo Mariápolis E.C X Alamandas F.C/ Auto Mecânica Flex

-Encerrando a quinta rodada Parque Iguaçu F.C X Vila Jamil E.C.

Folga – Lucélia E.C.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

APOIO

Prefeitura Municipal de Adamantina – Prefeito Márcio Cardim.