Motorista perde controle e bate em traseira de caminhão na Rodovia Anhanguera em Cordeirópolis

Após perder o controle do veículo, o motorista de uma caminhonete bateu contra a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera (SP-330) em Cordeirópolis (SP), no início da manhã desta quinta-feira (16). Um mulher, que seguia no banco do passageiro da caminhonete, teve ferimentos leves foi socorrida e encaminhada a hospital da região.