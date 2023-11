Motociclista morre após acidente entre três veículos em rodovia de São Roque

Um casal e uma criança morreram em um engavetamento entre duas carretas e um carro na madrugada desta quarta-feira (22), na rodovia Presidente Dutra, entre Taubaté (SP) e Pindamonhangaba (SP).

O Chevrolet Corsa Wind em que as vítimas estavam foi prensado entre as carretas.

No boletim de ocorrência, o motorista morto foi identificado como Felipe dos Santos Junior, de 31 anos. Ele não era habilitado. A mulher e a criança, de cerca de 10 anos, não foram identificadas.

O acidente aconteceu por volta de 0h40, na altura do quilômetro 103, na pista sentido Rio de Janeiro. Chovia no momento do acidente.

No boletim de ocorrência, o caminhoneiro Elton Moreira Gonçalves informou que se “deparou com veículos parados à frente na rodovia, acionou os freios, porém não conseguiu evitar o choque contra o GM Corsa, empurrando este contra o caminhão conduzido por Nilson Barbosa Guedes”.

Ainda segundo o registro, Elton afirmou que o Corsa estava com lanternas apagadas e não conseguiu visualizar o carro no momento da colisão. Só depois do acidente percebeu que havia um carro esmagado entre as carretas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista chegou a ficar totalmente interditada por cerca de duas horas, mas foi liberada durante a madrugada. Durante a manhã, havia lentidão no trecho.

O Corsa envolvido no acidente estava com a documentação vencida e foi apreendido e levado ao pátio. Os caminhões estavam com a documentação em dia.