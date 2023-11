Finalistas da Copa Amizade de Adamantina, sairão neste sábado (25)

As equipes do Belo Horizonte F.C., do técnico Roberto Pintinho e Salvador F.C., do treinador Afrânio Mendonça, decidirão neste sábado (25), às 16h, na praça de esportes do Adamantina Tênis Clube, a disputa do título da final da Copa ATC Interno “Academia de Futebol Bortoletto”.

CONFRONTO

No confronto envolvendo as duas equipes no dia (30), o Belo Horizonte F.C. levou a melhor ao vencer por 1 a 0, o Salvador F.C.

PALAVRAS DOS COMANDANTES

PINTINHO (BELO HORIZONTE F.C.)

Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, por ser um adversário difícil, mas confio nos meus jogadores e estamos focado e vamos em busca do título.

AFRÂNIO (SALVADOR F.C.)

Por se tratar de um adversário que tem bons jogadores, vamos ter cautela e buscar a todo momento a vitória para conquistar esta importante competição. Confio no meu elenco de bons jogadores, e vamos buscar o título a todo custo.

ARBITRAGEM

Julio Ubirajara “Julinho Preto” e o mesário Marcelo “Jarrão”

ORGANIZAÇÃO E APOIO

Organizadores dos Treinos aos Sábados e Sérgio Maia Presidente.

– Na foto, os comandantes Pintinho (Belo Horizonte F.C.) e Afrânio (Salvador F.C.)