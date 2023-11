Fazendeiro é preso suspeito de furtar mais de 100 bois e vacas em Araçatuba

Gestora de recursos da instituição financeira cooperativa ficou em 1º lugar em Money Market – gestoras Especialistas O Sicredi, por meio de sua Asset, conquistou o primeiro lugar na categoria Money Market – grupo de gestoras Especialistas, do Guia de Fundos FGV 2023. Além disso, a Asset do Sicredi ficou entre as 10 primeiras colocadas no ranking geral das gestoras Especialistas. “É um orgulho estarmos em destaque em Money Market do Guia de Fundos FGV, pelo terceiro ano consecutivo. Contamos com uma plataforma completa de fundos para o varejo, previdência e institucional e esse resultado demonstra o quanto estamos conseguindo oferecer ótimas soluções para diferentes tipos de investidores e para estratégias distintas”, afirma Ricardo Green Sommer, diretor de Gestão de Recursos de Terceiros do Sicredi. Atualmente, a Sicredi Asset Management possui mais de 130 mil investidores ativos e atuação com diversos perfis de investimentos e de exposição ao risco. Nos últimos cinco anos, foi registrado um crescimento superior a 100% em seus ativos administrados. Sob a sua gestão, há mais de 50 fundos e carteiras distribuídos entre vários mercados. O Guia de Fundos FGV é o guia mais tradicional do mercado brasileiro, sendo elaborado pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV/SP, desde 2020. Foi divulgado por longo tempo pela Revista Exame até ser publicado pela instituição de ensino e pesquisa, por meio do Portal de Fundos (www.portaldefundos.com), com a mesma equipe alocada nos últimos 20 anos. Os fundos são avaliados por três níveis de gestores subdivididos em três categorias: Grande, Especialistas e de Nicho. Conforme critérios do Guia, a Asset do Sicredi participou na categoria Especialistas.